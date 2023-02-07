Как сообщает корреспондент haqqin.az, в качестве свидетеля был допрошен руководитель Агстафинского районного отделения Объединения патологической анатомии и судебно-медицинской экспертизы Низами Рагимов. Он вместе с другими экспертами участвовал в осмотре тела Нармин Гулиевой и в даче экспертного заключения. Отметим, что альтернативное заключение вынес российский эксперт Панов - по желанию адвокатов обвиняемого.

В Гянджинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебный процесс по уголовному делу Илькина Сулейманова, которого обвиняют в убийстве 10-летней Нармин Гулиевой, пропавшей без вести в ноябре 2019 года в селе Дондар Гушчу Товузского района и найденной сожженной в начале января 2020-го.

В ходе заседания выяснилось, что между двумя заключениями есть определенные противоречия. Защитники Сулейманова обратили внимание на эти спорные моменты и поинтересовались у эксперта, как такое могло произойти. Последний отвечал невнятно, и его ответы адвокатов не удовлетворили.

Судья позволил Рагимову еще раз прочитать заключение. Однако даже после этого эксперт оказался не в состоянии ответить на большинство вопросов.

В связи с окончанием рабочего дня суд перенес допрос другого свидетеля-эксперта Сейфуллы Искендерова на следующее заседание.

Судебный процесс продолжится 15 февраля.

Напомним, 10-летняя жительница села Дондар Гушчу Товузского района Нармин Гулиева пропала без вести 21 ноября 2019 года, сожженное тело девочки нашли 6 января 2020 года. 10 января 2020 года был задержан и привлечен к уголовной ответственности житель села Дондар Гушчу Илькин Сулейманов 1973 года рождения, которого подозревают в убийстве девочки. Ему предъявили обвинения по ряду статей Уголовного кодекса. Илькин Сулейманов вину не признал и с первого дня суда заявляет, что не имеет никакого отношения к этому делу.