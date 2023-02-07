Убийце матери и двоих детей дали пожизненное

Завершился судебный процесс по делу 42-летнего Ахада Алиева, обвиняемого в убийстве женщины и двух ее детей.

Как сообщает haqqin.az, на процессе был вынесен приговор. Суд приговорил Ахада Алиева к пожизненному лишению свободы.

Отметим, что жестокое убийство произошло в Баку в феврале прошлого года, жертвами его стали Гюльнар Гараханова и двое ее малолетних детей. Убийца Ахад Алиев является мужем сестры Гарахановой. После убийства он забрал из дома Гарахановых 43 тысячи манатов и скрылся.

В суде выяснилось, что обвиняемый ранее работал учителем, а в 2007-2014 годах - директором сельской школы в Саатлы.