В Шуше пройдет фестиваль «Харыбюльбюль»

VI Международный фольклорный фестиваль «Харыбюльбюль» планируется провести в городе Шуша в мае текущего года.

Об этом говорится в утвержденном Кабинетом министров Азербайджана плане мероприятий в связи с объявлением города Шуша «Культурной столицей тюркского мира» на 2023 год.

Работа по организации фестиваля возложена на Министерство культуры, Министерство иностранных дел, Специальное представительство президента АР в Шушинском районе и Управление государственного заповедника города Шуша.