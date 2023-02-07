В Шуше пройдет фестиваль «Харыбюльбюль»
VI Международный фольклорный фестиваль «Харыбюльбюль» планируется провести в городе Шуша в мае текущего года.
Об этом говорится в утвержденном Кабинетом министров Азербайджана плане мероприятий в связи с объявлением города Шуша «Культурной столицей тюркского мира» на 2023 год.
Работа по организации фестиваля возложена на Министерство культуры, Министерство иностранных дел, Специальное представительство президента АР в Шушинском районе и Управление государственного заповедника города Шуша.