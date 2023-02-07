Таможня на нашу голову: как зарубежные онлайн-платформы убивают азербайджанский бизнес... наши беды
На наших глазах услуги розничной торговли через интернет становятся одним из наиболее перспективных и быстрорастущих сегментов рынка. И даже те потребители, которые поначалу не могли привыкнуть к подобному формату торговли, после снятия карантинных ограничений стали намного активнее пользоваться услугами интернет-ритейла.
Важно отметить, что потенциал развития интернет-торговли связан, в первую очередь, с ростом доверия к онлайн-торговле, а также с выгодными ценами на покупки. Сегодня в Азербайджане существуют несколько онлайн-платформ, которые, правда, не могут из-за целого ряда проблем развиваться в соответствии с растущими потребностями рынка.
Так, по словам исполнительного директора ЗАО «Shop.az Ventires” Таги Тагизаде, деятельность онлайн-магазинов зависит от оборота местных торговых точек, а также от того, что потребители, в первую очередь, обращают внимание на цены, а уже потом - на качество товаров.
«Высокие цены товаров на прилавках местных магазинов являются главной причиной низкого оборота торговых онлайн-платформ, вследствие чего азербайджанские покупатели предпочитают покупать товары в зарубежных онлайн-магазинах, - подчеркивает Тагизаде. - Разница в ценах, конечно же, связана с высокими таможенными сборами, которые вынуждают официальных дистрибьюторов повышать стоимость товаров, чтобы покрыть свои расходы и заработать, - иначе, какой это бизнес?! Наша деятельность построена на работе местных магазинов, и мы, естественно, кровно заинтересованы в формировании конкурентоспособных цен. Но выход из сложившейся ситуации только один - снижение ставок по таможенным сборам, что даст нам, наконец, возможность конкурировать».
Как выясняется, азербайджанские онлайн-магазины – далеко не единственная сфера, страдающая от высоких таможенных сборов. Эльхан Марданлы, член правления Ассоциации розничных импортеров одежды (AFRA), утверждает, что раздутые таможенные сборы создают нездоровую конкуренцию и в его сфере бизнеса.
«Потребители часто жалуются на высокие цены в брендовых магазинах, - говорит Марданлы. – Но прежде следует понимать, как они формируются. Их устанавливают, исходя из 15 процентов таможенных сборов и 18 процентов налога на добавленную стоимость. Плюс формирование цены на тот или иной продукт связано с расходами на транспортировку, аренду помещения, зарплаты сотрудников и прочее. В итоге, цена товара на 41-42, а порой и 43 процента выше его себестоимости. Если бы в Азербайджане ввели дифференцированную ставку НДС, как это делают в соседней Турции, ситуация могла бы выправиться. А пока проблемы создают не только для предпринимателей, но и для экономики страны в целом, поскольку на наших глазах происходит отток средств в карманы владельцев иностранных онлайн-платформ. Еще одной проблемой является гарантия качества, которую невозможно требовать при онлайн-покупках».
Генеральный директор ЗАО «İntegral» Алиага Бабаев, рассказал о рисках, которые несет в себе покупка электротоваров через онлайн-магазины.
«В первую очередь, это вопросы гарантии качества, обеспечения сервисных услуг или возврата, а также достоверности продавца, - говорит Бабаев. - С такими ситуациями мы периодически сталкиваемся в сервисных центрах. Так, официальные дистрибьюторы готовы оказать потребителям все указанные в контракте услуги только при авторизации с головным офисом поставщика. Возьмем, к примеру, покупку мобильных телефонов. Они должны импортироваться и продаваться только официальными дистрибьюторами. И продаваться должны только те телефоны, которые могут работать в соответствии с климатическими и другими важными условиями. Это касается всех видов электротоваров, которые оптимизируются в соответствии с местными условиями».
Решением данной проблемы Бабаев считает использование опыта той же Турции, где понимают, что таможенные сборы не должны вредить созданию атмосферы рыночной конкуренции, и где потребитель с регистрацией удостоверения личности может заказать только один мобильный телефон и только раз в два года.
Собрав воедино мнения азербайджанских предпринимателей, мы обратились к эксперту Сабиту Багирову, президенту Фонда содействия развитию предпринимательства и рыночной экономики, который подтвердил реальность проблем наших импортеров, стремящихся развивать свой бизнес цивилизованными средствами. По словам Сабита Багирова, от несправедливых условий конкуренции, являющихся следствием завышенных таможенных тарифов, ощутимые финансовые потери несут и импортеры, и потребители, и в конечном счете фискальная система государства.
«Пользуясь случаем, хотел бы отметить, что, к примеру, товары из стран СНГ освобождены от НДС, - добавил Сабит Багиров. - Данное обстоятельство, на мой взгляд, противоречит принципам свободной торговли. Если уж так необходимо сохранить эти привилегии для стран СНГ, почему бы не сделать то же самое для членов организации Тюркских стран?! Тем более, что мы с нетерпением ждем решений, связанных с развитием общего рынка тюркоязычных государств. Перед нашими глазами прекрасный пример Евросоюза, где действуют четыре принципа свободной торговли - свобода передвижения товаров, свобода перемещения капитала, свобода перемещения трудовых ресурсов и свобода перемещения услуг. Но, к сожалению, пока мои ожидания не оправдываются. Что же касается государственной поддержки тех или иных секторов бизнеса, то, на мой взгляд, она оправдана лишь в исключительных случаях. К примеру, для поддержки каких-то сфер бизнеса на стадии стартапов, в конкурентной борьбе наших бизнес-структур с сильными иностранными компаниями, действующими на азербайджанском рынке, или в стремлении наших компаний выйти на перспективные рынки других стран».