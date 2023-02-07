Тамилла Алиева, собкор 18:10

На наших глазах услуги розничной торговли через интернет становятся одним из наиболее перспективных и быстрорастущих сегментов рынка. И даже те потребители, которые поначалу не могли привыкнуть к подобному формату торговли, после снятия карантинных ограничений стали намного активнее пользоваться услугами интернет-ритейла. Важно отметить, что потенциал развития интернет-торговли связан, в первую очередь, с ростом доверия к онлайн-торговле, а также с выгодными ценами на покупки. Сегодня в Азербайджане существуют несколько онлайн-платформ, которые, правда, не могут из-за целого ряда проблем развиваться в соответствии с растущими потребностями рынка.

Так, по словам исполнительного директора ЗАО «Shop.az Ventires” Таги Тагизаде, деятельность онлайн-магазинов зависит от оборота местных торговых точек, а также от того, что потребители, в первую очередь, обращают внимание на цены, а уже потом - на качество товаров. «Высокие цены товаров на прилавках местных магазинов являются главной причиной низкого оборота торговых онлайн-платформ, вследствие чего азербайджанские покупатели предпочитают покупать товары в зарубежных онлайн-магазинах, - подчеркивает Тагизаде. - Разница в ценах, конечно же, связана с высокими таможенными сборами, которые вынуждают официальных дистрибьюторов повышать стоимость товаров, чтобы покрыть свои расходы и заработать, - иначе, какой это бизнес?! Наша деятельность построена на работе местных магазинов, и мы, естественно, кровно заинтересованы в формировании конкурентоспособных цен. Но выход из сложившейся ситуации только один - снижение ставок по таможенным сборам, что даст нам, наконец, возможность конкурировать». Как выясняется, азербайджанские онлайн-магазины – далеко не единственная сфера, страдающая от высоких таможенных сборов. Эльхан Марданлы, член правления Ассоциации розничных импортеров одежды (AFRA), утверждает, что раздутые таможенные сборы создают нездоровую конкуренцию и в его сфере бизнеса.

«Потребители часто жалуются на высокие цены в брендовых магазинах, - говорит Марданлы. – Но прежде следует понимать, как они формируются. Их устанавливают, исходя из 15 процентов таможенных сборов и 18 процентов налога на добавленную стоимость. Плюс формирование цены на тот или иной продукт связано с расходами на транспортировку, аренду помещения, зарплаты сотрудников и прочее. В итоге, цена товара на 41-42, а порой и 43 процента выше его себестоимости. Если бы в Азербайджане ввели дифференцированную ставку НДС, как это делают в соседней Турции, ситуация могла бы выправиться. А пока проблемы создают не только для предпринимателей, но и для экономики страны в целом, поскольку на наших глазах происходит отток средств в карманы владельцев иностранных онлайн-платформ. Еще одной проблемой является гарантия качества, которую невозможно требовать при онлайн-покупках». Генеральный директор ЗАО «İntegral» Алиага Бабаев, рассказал о рисках, которые несет в себе покупка электротоваров через онлайн-магазины. «В первую очередь, это вопросы гарантии качества, обеспечения сервисных услуг или возврата, а также достоверности продавца, - говорит Бабаев. - С такими ситуациями мы периодически сталкиваемся в сервисных центрах. Так, официальные дистрибьюторы готовы оказать потребителям все указанные в контракте услуги только при авторизации с головным офисом поставщика. Возьмем, к примеру, покупку мобильных телефонов. Они должны импортироваться и продаваться только официальными дистрибьюторами. И продаваться должны только те телефоны, которые могут работать в соответствии с климатическими и другими важными условиями. Это касается всех видов электротоваров, которые оптимизируются в соответствии с местными условиями».