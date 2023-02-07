Связанные с нефтяным сектором Ирана компании попали под санкции

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC, отвечает за правоприменение в области ограничительных мер – ред. ) ввело санкции в отношении 9 организаций, играющих важнейшую роль в производстве, продаже и поставке покупателям в Азии иранских нефтехимических продуктов и нефтепродуктов на сотни миллионов долларов", - сказано в сообщении.

Под рестрикции подпали 6 иранских компаний, в том числе крупнейший в Иране производитель полиэтилена Amir Kabir Petrochemical Company. Две организации, оказавшиеся в списке, базируются в Сингапуре, еще одна - в Малайзии.

"Иран все чаще обращается к покупателям в Восточной Азии для продажи своей нефтехимической продукции и нефтепродуктов в нарушение санкций США. Штаты по-прежнему сосредоточены на принятии мер в отношении незаконных источников доходов Тегерана и будут продолжать применять свои санкции против тех, кто сознательно способствует этой торговле", - заявил заместитель министра финансов США Брайан Нельсон, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Включение в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.