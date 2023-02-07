Премьер-министр Армении Никол Пашинян и спецпредставитель министра иностранных дел России по вопросам содействия нормализации армяно-азербайджанских отношений Игорь Ховаев обсудили урегулирование отношений между Ереваном и Баку.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Армении.

Стороны также обсудили текущую ситуацию в регионе Южного Кавказа.

Со спецпредставителем МИД РФ встретился и глава Совбеза Армении Армен Григорян. Он обсудил с Ховаевым переговоры вокруг подписания армяно-азербайджанского мирного договора и ход реализации трехстороннего соглашения.