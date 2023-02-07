В Турции вводится режим ЧП

Великое национальное собрание (парламент) Турции одобрил вступление в силу указа президента Реджепа Тайипа Эрдогана о введении в пострадавших от землетрясений 10 провинциях страны чрезвычайного положения сроком на три месяца.

Голосование по этому вопросу, которое транслировалось на парламентском телеканале, состоялось в четверг.

Эрдоган 7 февраля объявил 10 провинций страны, затронутых землетрясениями, районом ЧС и сообщил о введении в них чрезвычайного положения. Этот президентский указ должен был пройти процедуру одобрения в парламенте. Чрезвычайное положение вводится в провинциях Адана, Адыяман, Диярбакыр, Газиантеп, Хатай, Кахраманмараш, Килис, Малатья, Османийе и Шанлыурфа.

В результате произошедших в понедельник разрушительных землетрясений с эпицентром в турецкой провинции Кахраманмараш на данный момент число погибших составляет 16 170, еще 64 194 человека пострадали, уничтожено 6 444 здания.