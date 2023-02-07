Что пообещал посол Тамерлан Гараев азербайджанской диаспоре?

Рамиль Алиев, собкор 18:39

В рамках визита в страны Балтии делегации Государственного комитета по работе с диаспорой в Риге состоялась встреча с активистами азербайджанской общины. Как сообщает haqqin.az, заместитель председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Эльшад Алиев выступил на мероприятии с подробным отчетом, охватывающим направления деятельности структуры в 2018-2022 годах. По словам Э.Алиева, на нынешнем важном этапе большое значение представляет доведение до общественности этих стран сложившихся новых азербайджанских реалий, актуализация дальнейшего усиления деятельности диаспоры.

Координатор Координационного совета азербайджанцев, проживающих в странах Балтии, по Латвии Амиль Салимов подробно рассказал о проектах, реализованных в 2018-2022 годах. Деятельность Координационного совета по Латвии получила положительную оценку, было проведено голосование по выборам нового координатора. В результате голосования на эту должность единогласно был избран молодой активист Кямран Аманзаде, получающий образование в Латвии. Кроме того, делегация Государственного комитета по работе с диаспорой провела и в Вильнюсе встречу с активистами азербайджанской общины.