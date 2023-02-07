В Киеве взрыв: есть погибший и пострадавшие

Взрыв прогремел на территории бывшего завода в Дарницком районе Киева.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Виталий Кличко.

"В Дарницком районе столицы прогремел взрыв на территории бывшего завода. Под завалами могут быть люди. Все службы следуют на место (происшествия - ред.). Информация уточняется", - написал он.

По словам Кличко, взрыв произошел "в одноэтажном складском помещении, в результате произошло разрушение здания на площади 500 кв. метров".