В Киеве взрыв: есть погибший и пострадавшие
Взрыв прогремел на территории бывшего завода в Дарницком районе Киева.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Виталий Кличко.
"В Дарницком районе столицы прогремел взрыв на территории бывшего завода. Под завалами могут быть люди. Все службы следуют на место (происшествия - ред.). Информация уточняется", - написал он.
По словам Кличко, взрыв произошел "в одноэтажном складском помещении, в результате произошло разрушение здания на площади 500 кв. метров".
По данным Киевской городской военной администрации, предварительно, на территории бывшего завода взорвался газовый баллон.
Позже в горадминистрации сообщили, что в результате взрыва один человек погиб, трое пострадали.
"В результате взрыва на территории бывшего завода в Дарницком районе один человек погиб. Еще троих человек удалось достать из-под завалов. Им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении горадминистрации в Telegram-канале.
Спасатели разбирают завалы.