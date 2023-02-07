Церковь Англии будет благословлять однополые браки

"Генеральный Синод Церкви Англии приветствовал предложения, которые позволят однополым парам прийти в церковь после заключения ими гражданского брака или гражданского партнерства, чтобы воздать благодарность, посвятить свои отношения Богу или получить божье благословение", - отмечается в заявлении.

Епископы Церкви Англии в своем заявлении также принесли извинения представителям ЛГБТК+ за то, что они сталкивались с "неприятием, отторжением и враждебностью" в церквях, а также за то влияние, которое это оказало на их жизнь.

Вместе с тем ранее англиканские епископы после шестилетней внутрицерковной дискуссии отказались поддерживать инициативу, которая позволила бы священникам Церкви Англии венчать однополые пары. Они сошлись в том, что парам одного пола будет предоставляться "максимально широкая пастырская опека", а для желающих получить благословение были составлены специальные молитвы, однако при этом "не будет меняться учение Церкви о святом супружестве", как о союзе "между одним мужчиной и одной женщиной на всю жизнь".

Нецерковные браки между представителями одного пола в Англии, Шотландии и Уэльсе начали регистрировать в 2014 году, а в Северной Ирландии - в 2020 году.