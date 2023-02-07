Рим утвердил пакет военной помощи Украине
Министр обороны Италии Гуидо Крозетто сообщил, что декрет о новом пакете помощи Украине, включающей военную, был подписан на прошлой неделе и передан в специальный парламентский комитет по безопасности республики.
"Декрет о помощи Украине был направлен в парламентский комитет по безопасности республики (Copasir), других парламентских одобрений не требуется, он был подписан на прошлой неделе", - сказал министр на пресс-конференции.
Он отметил, что декрет - это техническое применение политического решения, которое ранее было подтверждено в парламенте.
В марте 2022 года парламент Италии одобрил резолюцию об оказании Украине помощи, в том числе военной. Были изданы 5 межведомственных декретов с перечнем поставляемого оружия, который засекречен. Пришедшее в октябре прошлого года к власти новое правоцентристское правительство одобрило декрет о продлении сроков оказания военной помощи на весь 2023 год. Он был окончательно утвержден в парламенте.
Ранее итальянские СМИ сообщали, что новый пакет может включать управляемые ракеты Aspide и один зенитный ракетный комплекс SAMP/T, отправка которого осуществляется по согласованию с Францией. Все соответствующие договоренности с Парижем были достигнуты, однако глава МИД Италии Антонио Таяни говорил о "технических затруднениях".