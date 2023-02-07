Рим утвердил пакет военной помощи Украине

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто сообщил, что декрет о новом пакете помощи Украине, включающей военную, был подписан на прошлой неделе и передан в специальный парламентский комитет по безопасности республики.

"Декрет о помощи Украине был направлен в парламентский комитет по безопасности республики (Copasir), других парламентских одобрений не требуется, он был подписан на прошлой неделе", - сказал министр на пресс-конференции.

Он отметил, что декрет - это техническое применение политического решения, которое ранее было подтверждено в парламенте.