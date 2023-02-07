Неразорвавшаяся боеголовка иранского беспилотника Shahed-131, обнаруженная в южно-украинском районе Одессы в октябре 2022 года, была исследована в прошлом месяце британской следственной организацией Conflict Armament Research совместно с украинскими военными. CAR сначала предоставил свои выводы CNN.

Иран, похоже, модифицирует ударные дроны, которые он поставляет России, чтобы взрывные боеголовки могли нанести максимальный ущерб объектам инфраструктуры на территории Украины.

Состав боеголовки помогает объяснить, почему нападение России на украинскую энергетическую инфраструктуру за последние несколько месяцев оказалось столь эффективным.

Аналитики группы считают, что боеголовки длиной чуть менее двух футов были поспешно модифицированы плохо подогнанными друг к другу слоями десятков мелких металлических осколков, которые при ударе разлетаются по большому радиусу. Помимо осколков, по окружности боевой части расположены еще 18 более мелких «зарядов», которые при расплавлении взрывной волной способны пробивать броню и создавать своеобразный взрывной эффект «на 360 градусов».

Накопление этих элементов существенно увеличивает способность боеголовки уничтожать такие цели, как электростанции, распределительные сети, линии электропередач и большие мощные трансформаторы. Они также значительно усложняют ремонтные работы.

«Как будто они посмотрели на готовую боеголовку и сказали: «Как мы можем сделать ее еще более разрушительной?», - сказал Дэмиен Сплитерс, один из исследователей, изучавших боеголовку.