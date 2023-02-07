Иран модифицирует поставляемые России дроны для нанесения максимального ущерба Украине расследование; фото
Иран, похоже, модифицирует ударные дроны, которые он поставляет России, чтобы взрывные боеголовки могли нанести максимальный ущерб объектам инфраструктуры на территории Украины.
Такие результаты расследования приводит CNN.
Неразорвавшаяся боеголовка иранского беспилотника Shahed-131, обнаруженная в южно-украинском районе Одессы в октябре 2022 года, была исследована в прошлом месяце британской следственной организацией Conflict Armament Research совместно с украинскими военными. CAR сначала предоставил свои выводы CNN.
Состав боеголовки помогает объяснить, почему нападение России на украинскую энергетическую инфраструктуру за последние несколько месяцев оказалось столь эффективным.
Аналитики группы считают, что боеголовки длиной чуть менее двух футов были поспешно модифицированы плохо подогнанными друг к другу слоями десятков мелких металлических осколков, которые при ударе разлетаются по большому радиусу. Помимо осколков, по окружности боевой части расположены еще 18 более мелких «зарядов», которые при расплавлении взрывной волной способны пробивать броню и создавать своеобразный взрывной эффект «на 360 градусов».
Накопление этих элементов существенно увеличивает способность боеголовки уничтожать такие цели, как электростанции, распределительные сети, линии электропередач и большие мощные трансформаторы. Они также значительно усложняют ремонтные работы.
«Как будто они посмотрели на готовую боеголовку и сказали: «Как мы можем сделать ее еще более разрушительной?», - сказал Дэмиен Сплитерс, один из исследователей, изучавших боеголовку.
Сплитерс объяснил, что боеголовки, предназначенные для боевых целей, таких как танки или артиллерийские орудия, могут иметь другую конструкцию, с лобовым кумулятивным зарядом, который используется для более концентрированных целей. Однако боеголовка, исследованная CAR, имеет радиальный кумулятивный эффект, что может привести к большей площади поражения.
Сплитерс сообщил CNN, что изучение боеголовки Shahed-131, компоненты которой до сих пор никогда не публиковались, помогло аналитикам лучше понять, как Иран производит свои беспилотники.
«Было много предположений, что, возможно, эти взрывчатые вещества были очень грубыми, дешевыми и простыми. Но глядя на боеголовку, становится ясно, что было приложено много усилий, чтобы убедиться, что она может нанести как можно больший ущерб инфраструктуре в большом радиусе», - сказал он.