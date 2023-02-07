Иран долгое время искал возможность для военного вмешательства в армяно-азербайджанский конфликт. Вероятно, теперь в Тегеране решили, что такая возможность предоставилась. Об этом haqqin.az заявил депутат Милли Меджлиса Гудрат Гасангулиев.

«Иран понимает, что отношения Турции с Западом складываются не самым лучшим образом, а Запад хочет во что бы то ни стало помочь Армении. Турция - наш естественный союзник участвует в ликвидации последствий землетрясения. В Тегеране полагают, что в такой ситуации участие Ирана в конфликте на стороне Армении снизит давление Запада, чем они могут непременно воспользоваться: тем самым, расширив ядерную программу и усилить внутренние репрессии. Что касается армян, то ненависть к туркам, чувство мести лишили их способности здраво рассуждать, что и подталкивает их на всевозможные авантюры», - считает парламентарий.

Гасангулиев подчеркнул, что в ответ на провокации со стороны Ирана и Армении со стороны официального Баку должен немедленно последовать решительный контрудар: «Должен быть восстановлен государственный суверенитет на азербайджанских территориях, где проживают этнические армяне. В регионе должен наконец наступить мир, который откроет пути для развития. Необходимо немедленно ввести внутренние войска в Ханкенди. Кроме того, согласно трехстороннему соглашению от 10 ноября 2020 года, должны быть обеспечены меры по строительству дорог из Зангезура в Нахчыван. Эта территория должна быть временно взята под контроль и на основе определенных гарантий передана России, которая обеспечит безопасность дорог».