Ассоциация молодых учителей Азербайджана начинает сбор помощи пострадавшим в Турции

Ассоциация молодых учителей Азербайджана (AGMA) выражает сожаление в связи со стихийным бедствием, повлекшим за собой многочисленные человеческие жертвы в братской Турции, и выражает глубокие соболезнования нашим турецким братьям и сестрам, говорится в обращении AGMA.

В последние дни многочисленные работники науки и образования обращаются, чтобы организовать сбор помощи районам, пострадавшим от землетрясения, и выступают с инициативой индивидуального сбора средств.

В этой связи Ассоциация молодых учителей Азербайджана, объединяющая тысячи педагогов, начинает кампанию по оказанию помощи с целью планомерной реализации инициатив добровольной помощи представителей научно-образовательного сообщества.

В Ассоциации сообщили, что каждый желающий может добровольно присоединиться к акции помощи следующими способами:

1. Сделать пожертвование онлайн, перейдя по ссылке: http://iane.agma.az/.

2. Написав заявление на своем рабочем месте (заполнив приложенное заявление и подав его своему руководству либо в бухгалтерию).

3. Пожертвовать по безналичному расчету (распечатав прилагаемые реквизиты и передать через отделение банка).

Горячая линия: 051 206 79 71.