Россия не начинала боевых действий в Украине, а пытается их закончить.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями авиационной отрасли.

"Еще раз хочу об этом сказать: мы не начинали никаких боевых действий, мы пытаемся их закончить. Эти боевые действия были начаты националистами в Украине и теми, кто поддерживал их в 2014 году, когда был совершен государственный переворот, с этого все началось, после этого последовали события в Крыму и в Донбассе", - сказал он.