В землетрясениях в Турции погибли четверо граждан Азербайджана

В результате землетрясений в Турции погибли 4 гражданина Азербайджана. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Министерства иностранных дел Азербайджана.

"На сегодняшний день есть данные о четверых погибших в Турции гражданах Азербайджана. Это Буньятова Наиля Айдын гызы, 1980 года рождения, Мамедова (Октен) Рена Худаверди гызы, 1973 г.р., Мамедова Севиндж Эльдар гызы, 1975 г.р., и Карлы Лейла Вахид гызы, 1976 г.р.", - отмечается в сообщении.

В МИД сообщили, что уполномоченные органы уже связались с близкими погибших. Лейла Карлы будет похоронена в Турции, проводятся мероприятия по организации транспортировки тел других погибших в Азербайджан.