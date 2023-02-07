МИД об эвакуации из Турции граждан Азербайджана

Продолжается процесс эвакуации граждан Азербайджана, пострадавших в результате разрушительных землетрясений в Турции, говорится в сообщении Министерства иностранных дел АР.

"8 февраля автобусами из провинций Газиантеп, Кахраманмараш, Адана и Хатай были отправлены в Азербайджан 190 человек - граждане Азербайджана и их близкие родственники, являющиеся гражданами других государств. В целом со дня землетрясения в Азербайджан 9 автобусами были отправлены 395 человек, 183 из них уже находятся на территории Азербайджана", - отмечается в сообщении.

Также в ведомстве сообщили, что запланирована эвакуация граждан Азербайджана из Газиантепа и Аданы, для этого принимаются соответствующие меры.