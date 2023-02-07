Kapital Bank оказал поддержку пострадавшим от землетрясения в Турции

6 февраля в различных регионах Турции была зафиксирована серия землетрясений, приведших к многочисленным жертвам. Фонд Red Hearts, основателем которого является Kapital Bank, запустил акцию по сбору средств под названием «Türkiyə üçün bir ürək olaq» («Единым сердцем с Турцией!») с целью оказания помощи пострадавшим от этого страшного стихийного бедствия.

В рамках акции, которая в настоящее время продолжается, всего за один день собрано более 200 тысяч манатов за счет пожертвований от сотрудников банка, наших соотечественников, проживающих в стране и за рубежом, а также различных компаний. Поддержать акцию и сделать пожертвование в фонд Red Hearts можно через сайт https://redhearts.az, цифровой банк Birbank и платежные терминалы Kapital Bank. Собранные средства пойдут на помощь пострадавшим от землетрясения посредством действующего в Турции благотворительного фонда Ahbap.