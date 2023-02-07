МЧС отправит в Турцию очередную партию гумпомощи

Министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджана будет отправлена в Турцию очередная партия гуманитарной помощи, говорится в сообщении МЧС.

"В соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева в Турцию будет отправлена очередная гуманитарная помощь МЧС в целях поддержки ликвидации последствий землетрясений. Осуществляется подготовка к отправке гуманитарной помощи самолетами и автомобилями спецназначения, принадлежащими МЧС", - отмечается в сообщении.