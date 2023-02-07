Кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что смерть для россиян все равно неизбежна, поэтому лучше умереть «за правильное и важное» дело, чем от болезни.

Такие умозаключения Симоньян выдала 8 февраля в программе «Жизнь и судьба» Бориса Корчевникова.

«Смерть неизбежна, смерть ждет нас всех. Совершенно не факт, что лучше умереть немощным человеком от какой-нибудь длинной и ужасной болезни, чем вот так и еще за какое-то правильное и важное дело», – сказала Симоньян.

По ее мнению, умереть на несколько десятков лет раньше – не страшно, особенно с точки зрения высшего разума.

«Разница в 10 лет, в 20 лет, в 30 лет – в принципе небольшая. С точки зрения Вселенной – вообще небольшая. Я, слава Богу, трех детей уже родила, чего-то, чего хотела, в жизни добилась, даст Господь еще посражаться, позащищать свою страну, я буду благодарна и рада», – заявила пропагандистка.