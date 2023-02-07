Лидер страны Ким Чен Ын явился на парад вместе с дочерью, которая рассматривается как возможная будущая руководительница в наследственной диктатуре.

На опубликованных кадрах можно увидеть 11 крупнейших межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Hwasong-17. Это оружие имеет дальность, достаточную для нанесения удара ядерной боеголовкой практически в любой точке мира.

"Мы еще не видели такого большого количества пусковых установок МБР в Северной Корее. Если эти МБР оснастили несколькими боеголовками, то этого количества могло быть достаточно, чтобы перегрузить существующие американские системы противоракетной обороны", – отметил Анкит Панда из американского Фонда Карнеги за международный мир.

Кроме ракет Hwasong-17 на параде были прототипы или макеты новой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты.