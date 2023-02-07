Северная Корея показала самое большое количество ядерных ракет фото
Северная Корея провела ночной парад и показала внушительное количество межконтинентальных баллистических ракет.
Это самое большое число ядерных ракет в истории страны, сообщила южнокорейская международная телерадиовещательная служба Arirang TV.
Мероприятие было посвящено 75-й годовщине основания армии КНДР.
Лидер страны Ким Чен Ын явился на парад вместе с дочерью, которая рассматривается как возможная будущая руководительница в наследственной диктатуре.
На опубликованных кадрах можно увидеть 11 крупнейших межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Hwasong-17. Это оружие имеет дальность, достаточную для нанесения удара ядерной боеголовкой практически в любой точке мира.
"Мы еще не видели такого большого количества пусковых установок МБР в Северной Корее. Если эти МБР оснастили несколькими боеголовками, то этого количества могло быть достаточно, чтобы перегрузить существующие американские системы противоракетной обороны", – отметил Анкит Панда из американского Фонда Карнеги за международный мир.
Кроме ракет Hwasong-17 на параде были прототипы или макеты новой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты.
Как отмечает агентство Reuters, большинство крупнейших баллистических ракет КНДР используют жидкое топливо, что требует их заправки топливом на месте запуска – процесс, который занимает много времени. Разработка твердотопливной МБР уже давно рассматривается как ключевая цель для страны, поскольку это может сделать ее ядерные ракеты более трудными для обнаружения и уничтожения.
"Неизвестно, насколько близкой к испытаниям может быть вероятная новая ракета. Северная Корея иногда демонстрирует макеты на парадах", – пишет агентство.