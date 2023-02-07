Китай заблокировал крупнейшую сеть российской пропаганды

Сеть оперировала из России и была нацелена преимущественно на европейских пользователей - в Германии, Италии и Великобритании. Более 1,7 тысячи аккаунтов распространяли антиукраинскую пропаганду и при этом маскировались под европейские.

Китайская соцсеть TikТok идентифицировала и заблокировала сеть аккаунтов, распространявших российскую пропаганду и дезинформацию о войне в Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

С июля по сентябрь 2022 года им удалось привлечь 133,5 тысячи подписчиков. Достоверно установить связь аккаунтов с российским правительством не удалось, говорится в докладе TikТok, подготовленном в рамках программы ЕС по борьбе с дезинформацией.

Компания подчеркивает в документе, что фейковые пользователи российской пропагандистской сети использовали синтез речи, чтобы «говорить» на языках своих целевых аудиторий.

«Мы будем видеть все больше и больше подобных компаний, особенно с учетом развития искусственного интеллекта», - говорит Кэти Карбат, главный исполнительный директор Anchor Change и экс-директор Facebook по публичной политике.

По мере того, как прогрессируют технологии, выявлять такие компании становится все сложнее, а пропаганда, которую они распространяют, выглядит все более правдоподобной для аудитории, на которую она нацелена, говорит Карбат.