В Беларуси запросили 12 лет тюрьмы для нобелевского лауреата

Гособвинитель запросил для лауреата Нобелевской премии мира Алеся Беляцкого 12 лет лишения свободы по делу правозащитного центра "Весна" ("Вясна") на слушаниях в суде Ленинского района Минска.

Для других фигурантов дела - юриста "Весны" Владимира Лабковича и члена правления организации Валентина Стефановича - запросили 9 и 11 лет, соответственно, сообщает агентство БелТа.

Для еще одного члена правления "Весны" - находящегося за границей Дмитрия Соловьева - гособвинитель попросил 10 лет. Документы Соловьева рассматриваются в суде в порядке спецпроизводства.

Во всех случаях речь идет о колонии усиленного режима. Кроме того, гособвинитель настаивает на выплате каждым из фигурантов штрафа в размере 5 тыс. базовых величин (1 базовая величина = 37 белорусским рублям).

Обвиняемым инкриминируется "контрабанда" и "неоднократное нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий" (ч.4 ст.228 и ч.2 ст.342 УК РБ).