ABB стал основным партнером баскетбольной лиги «TamGənc»!
Банк ABB в рамках Корпоративной Социальной Ответственности, продолжая осуществлять проекты по развитию спорта в нашей стране, начал сотрудничество с федерацией баскетбола Азербайджана.
Студенческая лига по баскетболу, стартовавшая в декабре прошлого года, в контексте данного партнёрства определена как Баскетбольная лига «TamGənc», и ABB является основным партнером этого спортивного мероприятия.
Название Баскетбольной лиги «TamGənc» связано с картой «TamGənc», которую ABB предусматривает для молодежи в возрасте от 18 до 25 лет. Карта «TamGənc» была представлена на рынке в прошлом году, условия ее дают множество преимуществ для молодых пользователей.
Возвращаясь к Баскетбольной лиге «TamGənc», следует отметить, что в этой лиге соревнуются команды из 7 университетов нашей страны. Это команды Академии физической культуры и спорта, Азербайджанского технического университета, Азербайджанского государственного экономического университета, Бакинского государственного университета, Азербайджанского университета нефти и промышленности, Бакинского инженерного университета и Университета «Хазар». Соревнования проходят в спортивном зале Азербайджанского технического университета, где также 19 мая состоится финальный матч Баскетбольной лиги «TamGənc» .
Основная цель банка АВВ в оказании партнерской поддержки этого спортивного мероприятия заключается в популяризации баскетбола как вида спорта, являющегося полезным для физического здоровья молодёжи и подрастающего поколения.
Информацию о современных полезных универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в социальной сети Facebook.