ABB стал основным партнером баскетбольной лиги «TamGənc»!

Банк ABB в рамках Корпоративной Социальной Ответственности, продолжая осуществлять проекты по развитию спорта в нашей стране, начал сотрудничество с федерацией баскетбола Азербайджана.

Студенческая лига по баскетболу, стартовавшая в декабре прошлого года, в контексте данного партнёрства определена как Баскетбольная лига «TamGənc», и ABB является основным партнером этого спортивного мероприятия.

Название Баскетбольной лиги «TamGənc» связано с картой «TamGənc», которую ABB предусматривает для молодежи в возрасте от 18 до 25 лет. Карта «TamGənc» была представлена на рынке в прошлом году, условия ее дают множество преимуществ для молодых пользователей.