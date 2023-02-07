Россия будет укреплять себя изнутри и вовне, несмотря на действия завистников, которые к ней лезут.

Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на церемонии вручения госнаград по случаю векового юбилея гражданской авиации РФ.

Глава государства напомнил слова одного из участников церемонии о том, что России "еще будут завидовать".

"Нам и сейчас завидуют, иначе бы не лезли к нам. В этом все дело. Пусть потренируются, а мы будем только укреплять себя изнутри и вовне", - сказал Путин.