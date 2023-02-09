Пригожин ждет «обращения Госдепа», чтобы начать набор в «Вагнер» американских зэков

После выхода рекламы ЧВК «Вагнер», ориентированной на американскую аудиторию, к нам пришло более 10 млн заявок от граждан США, желающих вступить в ряды ЧВК, чтобы бороться против НАТО.

Об этом заявил российский бизнесмен, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, отвечая на вопрос CNN, что является причиной прекращения приема в ряды ЧВК заключенных.

Комментарий опубликован в Telegram-канале Пригожина.

«В настоящий момент мы рассматриваем порядка миллиона американских граждан для приема на работу. Поэтому временно приостановили набор добровольцев из российских тюрем, однако если будет соответствующее обращение из Госдепа США, будем набирать из американских», - сказал Пригожин.