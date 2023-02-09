Фархад Мамедов, автор haqqin.az 9 февраля 2023, 22:20

Как известно, Иран рассматривает сухопутный транспортный коридор из Азербайджана в Нахичевань как «изменение границ в регионе», заявляя, что не допустит его открытия. Напомним, что речь идет о контролируемом пограничными войсками ФСБ России транспортном маршруте, обеспечивающем беспрепятственный проезд из Азербайджана в Нахичевань. Совершенно очевидно, что Зангезурский коридор никоим образом не перекрывает сухопутную границу Ирана с Арменией, а потому не может считаться стремлением Азербайджана «изменить границы в регионе». Подобные утверждения – всего лишь невнятная отговорка, за которой кроется упорное нежелание официального Тегерана признать тот факт, что после победы во Второй Карабахской войне Азербайджан укрепляет стратегический союз с братской Турцией и после тридцати лет армянской оккупации восстанавливает свои границы.

С другой стороны, в 2021 году правительство Ирана достигло с Азербайджаном договоренности об открытии Восточно-Зангезурского коридора в Нахичевань, по которому автомобильная и железная дороги Горадиз-Агбенд соединят Азербайджан с Ираном новыми автомобильным и железнодорожным мостами, после чего дорога проляжет по долине реки Араз до Нахичевани. И хотя этот транспортный коридор на 10-15 километров длиннее Зангезурского, его идея на фоне затягивания Арменией открытия Западно-Зангезурского коридора создавала для Азербайджана хорошую альтернативу. Настолько, что стороны даже заложили фундамент мостов через реку Араз. После чего работы по открытию Восточно-Зангезурского коридора прекратились, поскольку отношения между Ираном и Азербайджаном последовательно ухудшались, пока не достигли «полюса холода», в условиях которого международные эксперты заговорили о вероятности полномасштабной войны между соседними странами. Накануне haqqin.az опубликовал полученную из дипломатических источников информацию о том, что коммандос Корпуса стражей исламской революции совместно с диверсионными подразделениями регулярной армии Армении готовятся совершить диверсии в направлении Лачина и Губадлы и атаковать посты азербайджанской армии. Другими словами, враждебность Ирана к Азербайджану возрастает. Добавим к этому демонстративно усиливающееся сближение Ирана с Арменией, которое в Ереване рассматривают на фоне политического цугцванга как чуть-ли не стратегический успех.

В этом плане весьма показательно заявление советника управления МИД Армении по соседним странам Григора Мелконяна, процитировавшего по памяти духовного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи, который сказал в июле 2022 года на встрече с президентом Турции, что «если будет вестись политика блокады границы Ирана и Армении, то Исламская Республика будет противодействовать этому». «А на встрече с президентом России Путиным, - добавил Мелконян, - Хаменеи заявил, что Иран никогда не потерпит политики, которая приведет к закрытию границы между Арменией и Ираном». Как выяснилось, представитель МИД Армении был буквально набит цитатами региональных лидеров. Вначале он рассказал, что в сентябре 2022 года в ходе телефонного разговора с Николом Пашиняном президент Ирана упомянул слова Хаменеи о недопустимости угроз по поводу отношений между Ираном и Арменией, а также о необходимости держать все транспортные коммуникации под суверенным контролем Тегерана и Еревана.

После чего добавил, что позже, на встрече с президентом Азербайджана в Астане, президент Ирана Ибрахим Раиси также указал на принципиальную важность ответственного отношения к территориальной целостности Армении и Азербайджана и недопустимости каких-либо изменений границ. Ну и в завершении «вечера цитат» Мелконян привел слова главы МИД Ирана, заявившего, что «Тегеран не позволит закрыть древний маршрут из Ирана в Армению», после чего назвал главным событием 2022 года в ирано-армянских отношениях открытие генерального консульства Ирана в Кафане, в котором принял участие министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан. Впрочем, несмотря на то, что Иран по-прежнему называет Зангезурский коридор «прямой угрозой своим интересам в регионе», подчеркивая, что не допустит его открытия, Азербайджан придерживается своей точки зрения, отступать от которой также не намерен.