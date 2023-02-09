По указанию президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева продолжаются меры по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения в Турции, говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

"Необходимые принадлежности, собранные в пунктах сбора, организованных Министерством обороны в соответствующих воинских частях, были отправлены очередным рейсом в Турцию", - отмечается в сообщении.

В пунктах сбора военнослужащими азербайджанской армии и членами их семей продолжаются мероприятия по сбору сухого пайка, чистящих средств, предметов одежды, постельного белья, обогревателей, мелкой бытовой техники и других жизненно важных принадлежностей для людей, пострадавших в результате землетрясения.