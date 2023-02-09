ЕС не знает, где находятся 86% замороженных активов Центробанка России

Юридическая служба Евросоюза фактически подтвердила, что никто не знает, где находятся 86% замороженных активов Центрального банка России, общий размер которых она оценивает в $258 млрд.

Из этой суммы на данный момент установлено местонахождение не более $36,4 млрд, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документ, подготовленный для лидеров ЕС к саммиту с участием президента Украины Владимира Зеленского.