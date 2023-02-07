Конгрессмены потребовали у Байдена прекратить помощь Украине

Группа конгрессменов США внесла на рассмотрение резолюцию с требованием к администрации президента Джо Байдена прекратить оказывать финансовую и военную поддержку Киеву.

Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на одного из авторов проекта документа - конгрессмена от Республиканской партии Мэтта Гетца.

Именно Гетц стал инициатором документа. Помимо него подписи под «Резолюцией об усталости от Украины» поставили еще 10 конгрессменов.

В ней, в частности, содержится требование к Белому дому «прекратить оказывать военную и финансовую помощь Украине», а также призыв ко всем сторонам конфликта добиваться урегулирования конфликта мирным путем.