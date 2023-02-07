Конгрессмены потребовали у Байдена прекратить помощь Украине
Группа конгрессменов США внесла на рассмотрение резолюцию с требованием к администрации президента Джо Байдена прекратить оказывать финансовую и военную поддержку Киеву.
Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на одного из авторов проекта документа - конгрессмена от Республиканской партии Мэтта Гетца.
Именно Гетц стал инициатором документа. Помимо него подписи под «Резолюцией об усталости от Украины» поставили еще 10 конгрессменов.
В ней, в частности, содержится требование к Белому дому «прекратить оказывать военную и финансовую помощь Украине», а также призыв ко всем сторонам конфликта добиваться урегулирования конфликта мирным путем.
Кроме того, в резолюции приводятся высказывания должностных лиц Пентагона, которые утверждают, что поставки привели к значительному истощению арсеналов самих Штатов и ослаблению военного потенциала страны.
«Америка пребывает в состоянии управляемого упадка, и ситуация лишь усугубится, если мы продолжим тратить деньги налогоплательщиков на зарубежные конфликты. Мы должны приостановить выделение всей помощи Украине», - подчеркнул Гетц.