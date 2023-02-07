Билл Гейтс за ядерную энергетику

"Франция построит современные реакторы, а Германия - нет. Я надеюсь, что Германия останется открытой для технологий", - подчеркнул бизнесмен.

При этом он добавил, что ядерные отходы "не должны быть причиной отказа от использования ядерной энергии".

"Я бы оставил реакторы в рабочем состоянии, они дают чистую энергию и относительно безопасны", - сказал Гейтс, отвечая на вопрос, правильно ли поступает правительство ФРГ, закрывая последние оставшиеся в стране АЭС.

В то же время он указал, что ядерные отходы можно безопасно хранить в геологически пригодных регионах, в глубоких скважинах в течение сотен миллионов лет.

"Когда мы говорим о накоплении углекислого газа, мы говорим о гигантских объемах. Но если бы мы снабжали все Соединенные Штаты ядерной энергией, отходы могли бы заполнить несколько комнат. Ядерная энергетика имеет проблемы по другим причинам: она не очень экономична, и существуют опасения по поводу безопасности реакторов третьего поколения. Поэтому нам нужно строить новые реакторы", - констатировал Гейтс.

Комментируя энергетическую ситуацию в ФРГ, он отметил, что "необходимо более быстрое развитие возобновляемых источников энергии и электрических сетей". "Однако очень важно то, что энергетические проблемы Европы не могут быть решены изолированно, в одиночку, от страны к стране", - считает он. "Поэтому европейская энергосистема должна быть создана как можно быстрее. Необходимо провести гораздо больше исследований в области новых типов хранения электроэнергии и ядерного синтеза. Потому что создание надежного источника питания с нулевым уровнем выбросов - одна из самых сложных задач, стоящих перед человечеством", - заключил Гейтс.

11 ноября германский Бундестаг проголосовал за продление работы всех трех действующих в ФРГ атомных электростанций. Таким образом, эксплуатация АЭС "Изар-2", "Неккарвестхайм-2", а также "Эмсланд" будет продлена до 15 апреля. Ранее вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек собирался продлить работу лишь двух объектов. Канцлер Олаф Шольц позже распорядился включить в список и третью станцию.

Сейчас в ФРГ работают три АЭС, их планировалось отключить к 1 января 2023 года. Как ожидается, после 15 апреля станции будут отключены от сети окончательно.