Всемирный банк выделит Турции почти $2 млрд

Всемирный банк (ВБ) принял решение выделить Турции $1,78 млрд на оказание помощи и восстановление после разрушительных землетрясений.

Об этом говорится в заявлении ВБ.

"Всемирный банк объявил сегодня о выделении $1,78 млрд для оказания помощи и восстановления после разрушительных землетрясений и афтершоков в Турции, которые привели к массовой гибели людей, увечьям и весьма значительным разрушениям в юго-восточной части Турции и вокруг нее. Всемирный банк также приступил к проведению ускоренной оценки ущерба с целью определить масштабы бедствия и установить приоритетные области для оказания поддержки в восстановлении, опираясь на свой международный богатый опыт регулирования рисков стихийных бедствий", - отмечается в заявлении.