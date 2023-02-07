Палата представителей США осудила Китай за инцидент с аэростатом

Резолюцию, не имеющую обязательной силы, поддержали 419 законодателей. Против не проголосовал никто.

В тексте документа Палата представителей "осуждает вопиющее нарушение суверенитета США со стороны КНР", а также "постановляет, что политика США должна заключаться в том, чтобы действовать быстро и решительно с целью препятствовать нарушению суверенитета Соединенных Штатов иностранными разведывательными платформами", в том числе связанными с КНР.

Законодатели также потребовали от администрации президента Джо Байдена провести детальные брифинги для законодателей, касающиеся всех аспектов инцидента с китайским аэростатом.