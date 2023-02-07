Трамп: В мое отсутствие Meta понесла значительные убытки

Бывший президент США Дональд Трамп, которому был возвращен доступ к аккаунтам в Facebook и Instagram, заявил, что в его отсутствие корпорация Meta понесла значительные финансовые потери.

Соответствующую публикацию он разместил в своей соцсети Truth Social.

"Без нас их акционерный капитал сильно снизился", - написал бывший американский лидер.

При этом Трамп не пояснил, намерен ли он вновь пользоваться восстановленными аккаунтами.