Трамп: В мое отсутствие Meta понесла значительные убытки
Бывший президент США Дональд Трамп, которому был возвращен доступ к аккаунтам в Facebook и Instagram, заявил, что в его отсутствие корпорация Meta понесла значительные финансовые потери.
Соответствующую публикацию он разместил в своей соцсети Truth Social.
"Без нас их акционерный капитал сильно снизился", - написал бывший американский лидер.
При этом Трамп не пояснил, намерен ли он вновь пользоваться восстановленными аккаунтами.
Как следует из данных специализированного портала MarketWatch, в январе 2021 года, когда были заблокированы аккаунты Трампа в упомянутых соцсетях, акции владеющей ими компании, называвшейся тогда Facebook, торговались в среднем на уровне $250 за штуку. По состоянию на четверг акции Meta торгуются на уровне $178 за штуку.
Ранее аккаунт Трампа также восстановил Twitter, однако экс-президент туда так и не вернулся, предпочитая обращаться к сторонникам через собственную соцсеть Truth Social.
В последние недели пребывания на посту президента США Трамп был лишен возможности писать в Twitter, Facebook и Instgram. Это произошло вскоре после того, как 6 января 2021 года сторонники республиканца попытались воспрепятствовать утверждению в Конгрессе США итогов прошедших 3 ноября 2020 года президентских выборов.