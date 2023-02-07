ООН: ИГИЛ использует видеоигры и соцсети для вербовки

Террористическая организация "Исламское государство" (ИГИЛ) использует социальные сети, видеоигры и игровые платформы для ведения пропаганды и вербовки новых сторонников.

Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН, глава Контртеррористического управления всемирной организации Владимир Воронков, выступая на заседании Совбеза по теме угроз международному миру и безопасности со стороны террористов.

"ИГ продолжает использовать интернет и социальные сети, видеоигры и смежные игровые платформы для расширения охвата своей пропаганды в целях радикализации и вербовки новых сторонников", - отметил Воронков.

"Использование ИГ новых и передовых технологий также остается предметом ключевой обеспокоенности, - сказал он. - Группировка использует беспилотные летательные аппараты для разведки и наблюдения, а также виртуальные инструменты для сбора средств".