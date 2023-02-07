Леонид Швец, автор haqqin.az, Киев 01:18

Частая военная компания «Вагнер» больше не вербует заключенных. С таким заявлением выступила пресс-служба Евгения Пригожина, владельца ЧВК, который, казалось, резко нарастил политический вес во время войны с Украиной. Заключенные, которых сам Пригожин и его представители вербовали по исправительным учреждениям России с начала лета, составили основную ударную силу подразделений «вагнеровцев», их боевой «секрет». Весь секрет заключается в том, что набранных таким образом бойцов никто не жалеет, их бросают, как штрафников, на самые убойные направления, буквально телами устилая сотни метров отвоеванной украинской территории. Самый ходовой прием, когда зэков как затратный материал поднимают в атаку, чтобы выявить огневые точки украинских войск, а затем уже более опытные «вагнеровцы», профессиональные военные, наносят удар по позициям противника из тяжелого вооружения.

Общее число заключенных, оказавшихся в рядах «Вагнера», оценивается в 40-50 тысяч, из которых воюют сейчас около десяти тысяч, остальные уже выбыли: убиты, покалечены, в плену, в бегах. Потери среди них колоссальные, и это не может не сказываться на желании прочих обитателей исправительных колоний завербоваться на войну и с высокой вероятностью подписать себе смертный приговор. Утверждают, что в последние приезды в те колонии, откуда раньше увозили на войну по несколько сот заключенных, лишь считанные десятки соглашались рискнуть и попытаться обмануть судьбу. Так что не будет преувеличением сказать, что дармовое криминальное мясо для «Вагнера» просто закончилось, и в этом главная причина его отказа продолжать вербовку зэков. В то же время стопами Евгения Пригожина пошло Министерство обороны РФ, чьи «покупатели» объявились в российских колониях. Они обещают гораздо более щадящие условия прохождения службы. Там, где Пригожин угрожал расстрелами и поминал эпизод с кувалдой, которой показательно разбили голову зэку-вагнеровцу, добровольно сдавшемуся в плен, вербовщики МО сулят насколько возможно человеческое отношение.

По словам главы организации «Русь сидящая» Ольги Романовой, это привлекает заключенных из так называемых колоний БС – для бывших сотрудников правоохранительных органов. В «Вагнер» они не хотели идти, в частности, и потому, что резонно опасались оказаться в одном окопе со своими бывшими «клиентами». Характерно, что были приняты специальные законодательные поправки, позволяющие заключать контракт на военную службу с лицами, с которых не снята судимость, что позволило Министерству обороны на законных основаниях работать с заключенными, а вот закона, который бы придал правовой статус частным военным компаниям, так и не появилось. Пригожин и его питомцы остаются вне правового поля, и это, видимо, не зря, поскольку позволяет в случае необходимости укротить наемническую вольницу. Ну, во всяком случае, верховному начальству так кажется. Евгений Пригожин очевидным образом ставил своей задачей доказать этому самому начальству свою исключительную пользу. Он неоднократно жестко и порой нецензурно критиковал армейское руководство, в противовес указывая на особенную эффективность своих наемников. И, судя по всему, взятие Бахмута должно было стать апофеозом триумфа «Вагнера», показательным призом.