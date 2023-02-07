США и союзники рассматривают запросы Киева об истребителях

Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, говоря о возможности принятия Великобританией решения о передаче истребителей Киеву.

Администрация США решает с союзниками, какие потребности Украины в тех или иных вооружениях следует удовлетворить поддерживающим ее государствам.

"Думаю, они рассматривают вопрос о предоставлении самолетов, они заявляли о подготовке пилотов", - сказал он, отвечая на вопрос, какова позиция Вашингтона относительно возможности начала таких поставок Украине Лондоном.

Прайс в связи с этим отметил, что США и их союзники "проводят консультации с украинскими партнерами, чтобы определить, что им требуется в первую очередь".

"Потом мы проводим обсуждения с партнерами и союзниками, чтобы определить, чем располагает каждый конкретный партнер, что есть в целом у нас, у стран, поддерживающих Украину, и что нам следует делать, - добавил он. - Мы принимаем эти решения в рамках тесных консультаций с Украиной, партнерами и союзниками".