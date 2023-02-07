Литва передаст Украине зенитные орудия Bofors L70

"Мы уже завершили обучение 15 инструкторов, которые будут готовы работать на территории Украины. И мы уже предоставляем 36 комплексов, которые могут успешно бороться с дронами", - сказал глава литовского Минобороны.

Литва в январе заявляла о готовности предоставить Украине автоматические зенитные орудия L70 производства шведского концерна Bofors, боеприпасы и два вертолета Ми-8 (находившиеся в эксплуатации около 30 лет) общей стоимостью 125 млн евро. Как заявил Анушаускас в конце декабря 2022 года, военная помощь, оказываемая Литвой Украине, превысит 300 млн евро в 2023 году. В текущем году военные поставки, как ранее утверждал министр, запланированы в размере 40 млн евро, а с начала войны Вильнюс оказал Киеву военную помощь в размере 283 млн евро.