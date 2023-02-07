Литва передаст Украине зенитные орудия Bofors L70
Литва начала передачу Вооруженным силам Украины (ВСУ) 36 зенитных орудий Bofors L70.
Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, выступая на совместном брифинге с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым.
"Мы уже завершили обучение 15 инструкторов, которые будут готовы работать на территории Украины. И мы уже предоставляем 36 комплексов, которые могут успешно бороться с дронами", - сказал глава литовского Минобороны.
Литва в январе заявляла о готовности предоставить Украине автоматические зенитные орудия L70 производства шведского концерна Bofors, боеприпасы и два вертолета Ми-8 (находившиеся в эксплуатации около 30 лет) общей стоимостью 125 млн евро. Как заявил Анушаускас в конце декабря 2022 года, военная помощь, оказываемая Литвой Украине, превысит 300 млн евро в 2023 году. В текущем году военные поставки, как ранее утверждал министр, запланированы в размере 40 млн евро, а с начала войны Вильнюс оказал Киеву военную помощь в размере 283 млн евро.