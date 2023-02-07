Во всех мечетях ОАЭ будут молиться о погибших в Турции и Сирии

Об этом сообщило эмиратское информационное агентство WAM.

Заочная поминальная молитва (Салат аль-Гаиб) по жертвам землетрясений в Турции и Сирии прозвучит в пятницу во всех мечетях Объединенных Арабских Эмиратов.

"Его Высочество шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, президент ОАЭ, распорядился вознести во всех мечетях страны поминальную молитву по жертвам землетрясения в дружественной Турецкой Республике и в братской Сирийской Арабской Республике", - говорится в сообщении.

В соответствии с указанием президента, Салат аль-Гаиб состоится после полуденной пятничной молитвы.