Во всех мечетях ОАЭ будут молиться о погибших в Турции и Сирии
Заочная поминальная молитва (Салат аль-Гаиб) по жертвам землетрясений в Турции и Сирии прозвучит в пятницу во всех мечетях Объединенных Арабских Эмиратов.
Об этом сообщило эмиратское информационное агентство WAM.
"Его Высочество шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, президент ОАЭ, распорядился вознести во всех мечетях страны поминальную молитву по жертвам землетрясения в дружественной Турецкой Республике и в братской Сирийской Арабской Республике", - говорится в сообщении.
В соответствии с указанием президента, Салат аль-Гаиб состоится после полуденной пятничной молитвы.