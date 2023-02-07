На видео олимпийский чемпион, ныне вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана (ACF) Эльнур Мамедли рассказывает об успехах отечественного дзюдо.

«Теперь мы страна-победительница, и это увидел весь мир. Сегодня Азербайджан входит в десятку сильнейших стран мира в дзюдо. Это большое достижение. И мы продолжаем активно развиваться.

ACF строит новые залы для дзюдо в регионах и реставрирует старые. Создаются все условия, чтобы в Азербайджане появились новые олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы».

Эльнур Мамедли также поведал иностранной аудитории о роли президента Азербайджана Ильхама Алиева в успехах азербайджанских спортсменов и, в частности, дзюдоистов.