«Иран может дать небольшую оплеуху тем небольшим странам, которые пытаются создать для него проблемы», - заявил посол Ирана в Армении Аббас Бадахшан Зохури. При этом он отметил, что Тегеран «не против размещения миссии наблюдателей ЕС и французских жандармов на армяно-азербайджанской границе».

Смесь угроз, недомолвок, противоречий и восхвалений в адрес армяно-иранского партнерства – вот что представляла из себя речь Зохури на встрече с армянскими журналистами 9 февраля.

Тем более, что Зохури просто соловьем пел о том, как расцвели ирано-армянские отношения после того, как Ереван получил пинок сапогом героического азербайджанского солдата и пробкой вылетел с оккупированных территорий.

Сейчас он демонстрирует совершенно невообразимый трюк под куполом цирка, название которому – «переобувание в воздухе». Теперь французские жандармы – это, оказывается, совсем не крестоносцы, а вполне желанные гости, которых Тегеран будет рад приветствовать на Южном Кавказе. Когда Тегеран врал, когда обвинял Европу и Францию во всех смертных грехах – или сейчас? Вопрос риторический. Когда Брюссель и Париж делают что-то, что не нравится иранскому режиму – это плохо. А когда готовы защищать милую сердцу Ирана Армению, даже если это создает проблемы мусульманским государствам – то это, по мнению Тегерана, очень даже хорошо.

Так, в частности, обстоит дело со словами посла о том, что «Иран не против размещения миссии наблюдателей ЕС и французских жандармов на армяно-азербайджанской границе». Только вдумайтесь – долгие годы Тегеран всячески поливал грязью Евросоюз и, в частности, Францию, клеймя их «новыми крестоносцами» и обвиняя в исламофобии, выставлял себя защитником мусульман.

Тегеран от изменения ситуации на Южном Кавказе не в его пользу припекло так, что его представители теперь уже не выбирают выражений, периодически скатываясь к заявлениям, которые ничего кроме недоумения не вызывают.

«Общность точек зрения двух стран и совпадение основных интересов создали новую ситуацию в наших отношениях. Единодушие и политические консультации лидеров двух стран достигли беспрецедентного уровня», - заявил он. То есть, перефразируя классика, теперь трудно понять, где заканчиваются интересы Армении и начинаются интересы Тегерана. Иранцы испытывают такой экстаз от объятий с Ереваном, что даже не замечают, как это выглядит со стороны.

А тем, кому это непонятно, тем, для кого это неприемлемо, Тегеран готов угрожать. «Иран может дать небольшую оплеуху тем небольшим странам, которые пытаются создать для него проблемы», - прямо заявил Зохури.

Кто бы сомневался, ведь иранский режим- известный эксперт в области оплеух, поскольку сам их регулярно получает. То в виде атак его военной инфраструктуры, то в виде взломов его компьютерных сетей, а то и вовсе в перевербовке сотрудников его спецслужб и регулярном бегстве иранских секретоносителей на Запад. Которые сдают иранские тайны оптом и в розницу.

Тегерану бы в своих проблемах разобраться, а потом уже оплеухами соседям грозить – но вот поди ж ты, столь простая мысль до них не доходит. Как и то, что мир вокруг Ирана стремительно изменился. И, главное, понял, что за угрозами Ирана по большей части – зияющая пустота.

Впрочем, причина крайнего раздражения Тегерана и его объятий с Арменией вполне очевидна. Долгое время считавший себя одним из вершителей судеб Южного Кавказа, Иран внезапно обнаружил, что его политическое влияние здесь стремится к нулю. Грозить и по мелкому пакостить он еще может – но на что-то более серьезное, державное, мудрое – уже не способен.

Отсюда – истерические нотки в заявлениях его официальных лиц. «Не должны позволить, чтобы инициатива исходила от другой стороны, а мы всего лишь отвечали на это. Наоборот, мы должны сами выступать с инициативой. Мы должны посмотреть, какие шаги нужно предпринять, а не ждать того, чтобы была инициатива по поводу открытия некоего коридора, а потом уже думать какую позицию нам избрать и выражать ее. Мы не должны этого позволять», заявил Зохури.

Так кто ж вам мешал-то все это время? Выдвигайте, продвигайте, ищите формулировки, чтобы эти инициативы были приемлемы для всех. Никто не против выслушать и обсудить иранские предложения. Проблема в том, что их нет. Есть только намеки, несуразные заявления и угрозы раздачи оплеух. Хотя Тегерану следовало бы помнить – оплеуха, она как палка, у которой два конца. Можно ее дать – а можно и получить в ответ. Да так, что мало не покажется…

Не успели высохнуть чернила в информационном сообщении иранского посла, как спустя несколько минут это же заявление посла исчезло со страниц проармянского российского Спутника в Ереване. Вместо заявления и самого посла осталась зияющая пустота. У оплеухи, как у палки, есть два конца. И в Тегеране это быстро поняли…