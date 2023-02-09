В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева автомобили специального назначения с очередной гуманитарной помощью Министерства по чрезвычайным ситуациям выехали в Турции для поддержки ликвидации последствий сильного землетрясения.

Согласно сообщению пресс-службы МЧС Азербайджана на 16 автомобилях министерства отправлено 830 палаток для размещения пострадавших от землетрясения и 279 обогревателей.

Чуть позже пресс-служба сообщила о еще одной партии гуманитарной помощи, которая включает 200 палаток и 183 обогревателя для размещения пострадавших от землетрясения. Самолет с гуманитарной помощью вылетел из Международного аэропорта Гейдар Алиев в турецкую Адану.