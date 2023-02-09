Массированная атака россиян на города Украины

Город Запорожье подвергся наиболее массированной атаке российских войск за все время полномасштабной войны, сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

По его словам, за один час россияне нанесли по городу 17 ударов, атаке подверглись объекты энергетической инфраструктуры. Информация насчет пострадавших и разрушений уточняется.

Кроме того, российские войска нанесли ракетные удары по нескольким регионам Украины - воздушная тревога была объявлена на большей части территории страны, сервис "Мониторинг военной активности" сообщал о работе ПВО в Днепропетровской области и Запорожье, а также о запущенных ракетах в сторону Кировоградской области. Ранее та же группа сообщала о пусках крылатых ракет "Калибр" с восточного (Азовского) побережья аннексированного Россией Крыма.

Жители Харькова указывают, что в городе был слышен ряд взрывов, информацию об атаке подтверждает глава местной ОВА Олег Синегубов. По его словам, россияне нанесли удары по критической инфраструктуре, зафиксировано около 10 взрывов.