По поручению Мехрибан Алиевой: очередной самолет с гумпомощью вылетает в Турцию

По указанию первой леди Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, в район землетрясения в Турции вылетает очередной самолет с гуманитарной помощью.

В этот раз гуманитарная помощь включает в себя палатки с обогревом, генераторы, радиаторы отопления, полевые обогреватели, калориферы на дизельном топливе, а также оборудование для поддержки поисково-спасательных работ.

Помощь, направленная при поддержке Фонда Гейдара Алиева, ОАО «Азерэнержи» и ОАО «Азеришыг», будет доставлена в район землетрясения 10 февраля.

Напомним, по указанию первой леди Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой 9 февраля в Турцию вылетел первый самолет с гуманитарной помощью от Фонда Гейдара Алиева. Сотрудники фонда, командированные в братскую страну, доставили пострадавшим от землетрясения различные лекарственные препараты, медицинские принадлежности и оборудование, теплую одежду.

Отметим также, что общественное объединение «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева, откликнувшееся на призыв посольства Турции в Азербайджане с целью оказания помощи в зоне землетрясения, с 8 февраля начало гуманитарную кампанию. Гуманитарная помощь, собранная гражданами в рамках этой кампании, также доставляется в район землетрясения при поддержке Фонда Гейдара Алиева.