Макрон планирует лишить Путина ордена Почетного легиона
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что может лишить ордена Почетного легиона президента России Владимира. По его словам, это было бы символическим, но важным жестом. О таком решении ранее его просили некоторые французские законодатели и активисты, сообщили зарубежные СМИ.
«Я ничего не исключаю…, но сегодня у меня нет такого решения. Наполнены многими смыслами, и я думаю, что следует выбирать подходящий момент для их принятия»,— сказал Макрон журналистам после окончания саммита Евросоюза в Брюсселе.
Накануне Макрон вручил орден Почетного легиона президенту Украины Владимиру Зеленскому в Париже. Макрон назвал это «данью уважения Украине и ее народу».
Президент России Владимир Путин получил орден Почетного легиона высшей степени в 2006 году. Он стал первым россиянином, удостоенной этой награды.