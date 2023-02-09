«Спасибо, азербайджанские братья!» Силы МЧС спасли женщину в Турции видео
Спасательные силы МЧС Азербайджана продолжают поисково-спасательные операции по ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Турции, на этот час спасатели МЧС в результате поисково-спасательных операций спасли из-под завалов 45 человек, обнаружили и извлекли тела 269 человек.
Представляем вниманию читателей кадры очередной операции азербайджанских спасателей.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!