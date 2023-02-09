Министр обороны Армении Сурен Папикян подаст в отставку и перейдет на дипломатическую службу, пишет газета «Иравунк», ссылаясь на свои источники.

По данным издания, Папикян и премьер-министр Никол Пашинян уже договорились об этом, решение было принято совместно.

Как пишет газета, Папикян будет заниматься «менее пыльной» работой и станет для других членов партии «Гражданский договор» примером того, что «хороший кадр без дела не остается».

Ранее армянские СМИ писали, что во время закрытой встречи Папикяна с представителями «Гражданского договора», которая состоялась после пожара в казарме и гибели 15 солдат, некоторые депутаты говорили о необходимости его отставки. Однако коллегиально было принято решение повременить с этим.