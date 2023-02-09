Теперь по Конституции: Глава Чечни стал «отцом народа»

Парламент Чечни принял поправку, согласно которой глава республики в Конституции по-чеченски называется «Мекх-Да» («Мекхан Да»), сообщил спикер парламента Магомед Даудов.

По словам Даудова, такую поправку приняли, чтобы «установить единообразие в употреблении наименования должности главы региона на чеченском языке».

«Единогласно принят конституционный закон Чеченской Республики. Он разработан в целях дополнения основного закона республики положениями, согласно которым глава ЧР является гарантом конституции, прав и свобод человека и гражданина, а также наделяется полномочиями по принятию мер по обеспечению законности, безопасности и территориальной целостности ЧР. ...Также законом уточняется должность главы ЧР на чеченском языке - «Мехк-Да», - написал Даудов в своем Telegram-канале.

«Мехк-Да» наиболее точно передает значение как ответственного за свой народ руководителя», - заявил Магомед Даудов.