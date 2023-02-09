Бизнесмен-азербайджанец погиб под завалами в Турции

58-летний уроженец села Арбатан Сальянского района Эльдениз Алиев приехал в Турцию на деловую встречу и погиб во время землетрясения.

«Эльдениз был гражданином России, по работе поехал в турецкую провинцию Хатай. Он временно проживал в двухэтажном здании. Говорят, что под завалами этого дома находилось 40 человек. В первый день были спасены восемь человек, следом за ними были извлечены тела еще четырех. Среди погибших был и Эльдениз», - сообщили близкие погибшего.

Отмечается, что тело бизнесмена будет доставлено самолетом из Анкары в Баку завтра в 13:00.