Погиб военнослужащий азербайджанской армии
Военнослужащий ВС Азербайджана Савалан Гусейнов погиб, попав под снежную лавину.
Его тело было извлечено из лавины и передано семье. У Гусейнова осталось трое детей.
В пресс-службе Минобороны информацию подтвердили. Сообщается, что инцидент произошел 8 февраля около 17:00. Военнослужащий Гусейнов Савалан, самовольно покинувший место службы, попал в снежную лавину и скончался. По данному факту проводится расследование.
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